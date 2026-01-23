«Зенит» начал год эффектными голами

«Зенит» на сборах в Катаре провел первый товарищеский матч, обыграв китайский клуб «Шанхай Порт» со счетом 4:1. Но едва ли не большую радость тренерам доставило возвращение в команду полузащитника Вендела, который все-таки решил прервать свой отпуск и начать подготовку вместе со всеми ко второй части сезона.

Игрок команды «Зенит» Вендел

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок команды «Зенит» Вендел

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Вендел прилетел в Доху, где базируется «Зенит», на днях. И, судя по видеороликам, которые опубликовал клуб в своих соцсетях, с усердием приступил к работе. В итоге бразильский полузащитник опоздал на сборы на семь дней. Летом он прилетел после отпуска на 28 дней позже остальных. Все-таки есть прогресс — и немалый. Говорят, бразильца оштрафовали за опоздание на €700 тыс.: из расчета €100 тыс. за каждые пропущенные сутки. Эта сумма (€700 тыс.) якобы составляет два месячных оклада футболиста. Впрочем, этим цифрам необязательно верить, клуб все равно их не подтвердит. Вендел — тоже. Он вообще редко общается с журналистами и обсуждает, если уж до этого дошло, вещи, связанные исключительно с футболом. Последний раз футболиста вывели к прессе в начале ноября прошлого года, чтобы он подтвердил продление контракта с «Зенитом» (до лета 2029 года). Вендел это сделал, не сказав через переводчика ничего лишнего. Он вообще тихоня, которого как-то и ругать язык не поворачивается за то, что он себе позволяет в «Зените». Наверное, поэтому и партнеры с тренерами так снисходительно к нему относятся: что, дескать, взять с чудака. Если бы Вендел был в медиаполе такой же активный, как Артем Дзюба или Валерий Карпин, его бы давно уже возненавидели.

Но Сергей Семак, главный тренер «Зенита», подтвердил, что штрафы, которым подвергается игрок за опоздания,— большие. Возможно, именно поэтому Вендел сейчас прибавил к отпуску всего семь дней, а не месяц. Бразилец не смог принять участие в товарищеской игре, которую «Зенит» провел в Катаре вчера.

Соперником сине-бело-голубых стал клуб «Шанхай Порт», выигравший в 2024 году китайскую Суперлигу. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 4:1. И самое интересное в ней было — это голы, которые забили петербуржцы. Все — на загляденье, все — разные. Даже Александр Соболев отличился, оставшийся единственным форвардом команды после ухода аргентинца Лусиано в ЦСКА и колумбийца Матео Кассьерры в бразильский «Атлетико Минейро» (этот переход, впрочем, еще официально не подтвердили). Соболев продемонстрировал завидную технику, обыгрывая в чужой штрафной защитника и вратаря. Открыл счет Луис Энрике после комбинации с участием Романа Веги, Андрея Мостового и Максима Глушенков. Затем настоящий шедевр исполнил Педро, принявший на ногу длинный пас от Луиса Энрике и следующим движением перебросивший мяч через вратаря. Но под занавес матча его переплюнул Александр Ерохин: получил пас с фланга, развернулся и нанес неотразимый удар из-за штрафной под перекладину. Это было эффектно.

В игре приняли участие молодые игроки «Зенита» Даниил Кондаков, Матвей Иванов, Андрей Касаджиков, Кирилл Косарев, вратарь Богдан Москвичев. В обороне дебютировал защитник Игорь Дивеев, который пришел в команду из ЦСКА в обмен на Лусиано. Сергей Семак сказал, что он сыграл уверенно — так, как и ожидал тренерский штаб. По поводу оказанного «Шанхаем» сопротивления Семак отметил, что на сборах нельзя судить о форме соперников и своей команды по одному матчу. Все «плавает» из-за нагрузок, которым подвергаются футболисты. Сегодня форма — одна, завтра — другая. Главное — подготовить команду к официальным матчам. Они стартуют для «Зенита» в конце февраля. А на сборах в Катаре следующий спарринг пройдет 26 января, причем противостоять петербуржцам будет тот же «Шанхай Порт».

Кирилл Легков