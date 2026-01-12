Защитник важнее нападающего

Футбольные клубы «Зенит» и ЦСКА совершили обмен игроками: в Петербург отправился 26-летний российский защитник Игорь Дивеев, в Москву — 24-летний аргентинский нападающий Лусиано. Это вторая по счету крупная сделка сине-бело-голубых этой зимой после продажи бразильского полузащитника Жерсона в «Крузейро».

Игрок команды ЦСКА Игорь Дивеев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Игрок команды «Зенит» Лусиано Гонду Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

О рокировке игроков «Зенита» и ЦСКА инсайдеры говорили в течение последнего месяца. Сделку «приостановили» новогодние праздники, иначе она состоялась бы раньше. Клубы, сообщив об уходе своего игрока и приходе нового, не раскрыли финансовых подробностей обмена. По неофициальным данным, «Зенит» мог доплатить за него €2 млн. Ранее сообщалось, что в сделку также могут также включить полузащитника калининградской «Балтики» Владислава Сауся, бывшего капитана «Зенита-2», часть прав на которого принадлежит клубу из Петербурга. «Зенит» отказался бы от процента с перепродажи Сауся, снизив стоимость Дивеева при обмене. Но Саусь пока остался в «Балтике».

Сам по себе обмен Лусиано на Дивеева не стоит рассматривать с позиций, какой игрок лучше. У «Зенита» большая конкуренция в атаке. Только на позиции правого форварда, где лучше всего может проявить себя аргентинец, есть еще Максим Глушенков, Луис Энрике, там мог играть молодой Валим Шилов, если бы не получил травму. Прошлый сезон Лусиано, пришедший в «Зенит» в августе 2024-го (из «Аргентинос Хуниорс» за €12 млн евро), провел хорошо, стал лучшим бомбардиром команды в РПЛ, забив 10 мячей. В этом перестал попадать в стартовый состав, не выдерживая конкуренции. И нельзя сказать, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак ему не доверял. Лусиано (фамилия его Гонду, но ее решили не использовать из-за ненужных ассоциаций) выходил на поле в 14 матчах (при этом только один раз в стартовом составе), однако голов за «Зенит» не забил. Семак объяснял это тем, что форвард потерял уверенность. Лусиано пытался вернуть ее в Кубке России, где получал больше игрового времени. И там он отличился дважды. Но в матчах чемпионата тренерский штаб выбирал других нападающих: Александра Соболева или Луиса Энрике. С выздоровлением Матео Кассьерры места на поле для Лусиано совсем не нашлось. К тому же он легионер, который, по идее, не должен сидеть в запасе, а должен играть, потому что иностранных игроков приобретают для того, чтобы они делали разницу на поле. Всего Лусиано провел за «Зенит» 51 матч и забил в них 13 голов.

С защитой у петербургского клуба дела обстоят хуже. Там нет ни одного игрока с российским паспортом. Вернее, такой документ есть у Дугласа Сантоса, но он утратил статус нелегионера в российском футболе, сыграв в прошлом году несколько матчей за сборную Бразилии. А лимит в ближайшее время будет ужесточаться — об этом «печется» министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Сейчас клуб РПЛ может держать в заявке на сезон 13 легионеров, а на поле выпускать восьмерых. Эта квота будет снижаться. Отсутствие защитника с российским паспортом сужало возможности «Зенита» в атаке: в состав не попадал то Педро, то Лусиано, то Кассьерра. Даже Жерсоном, которого купили за €25 млн у «Фламенго», пришлось жертвовать. Приход Дивеева позволит освободить один легионерский слот и расширить возможности тренеров при выборе состава. К тому же Игорь считается одним из лучших российских защитников. В центре обороны ему точно нет конкурентов среди россиян. Он может не только «скреплять» защиту, но и успешно действовать в атаке — особенно на «стандартах». В этом сезоне Дивеев забил за ЦСКА больше голов, чем Лусиано за «Зенит» (три против двух). Некоторые его голы стали решающими: так, например, ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России. Всего Игорь забил за ЦСКА 20 голов в 203 играх.

Еще один плюс Дивеева — он хорошо знает Сергея Семака. Игрок начинал карьеру в «Уфе», в 2018 году, когда ее тренировал нынешний наставник «Зенита» (Семак довел в свой дебютный тренерский сезон клуб из Башкортостана до шестого места, благодаря чему тот пробился в еврокубки). Вскоре после того как Семак получил приглашение в «Зенит», Дивеев перебрался в ЦСКА, за который выступал в течение шести сезонов, выиграл два Кубка России и один Суперкубок России. Интересно, что Лусиано не успел завоевать в «Зените» ни одного титула, потому что прошлый сезон получился для сине-бело-голубых неудачным. В этом ЦСКА ведет с «Зенитом» борьбу за чемпионский титул, команды находятся в лидирующей группе наряду с «Краснодаром», который стал в прошлом сезоне чемпионом. Тем не менее ЦСКА отпустил ведущего защитника, одного из символов клуба в стан конкурента. Это удивило многих болельщиков по обе стороны баррикад. Видимо, армейский клуб имеет возможность пригласить на место Дивеева более сильного защитника из-за рубежа, а в атаке им не хватало как раз такого игрока, как Луисано (форварды ЦСКА забили восемь из 29 мячей команды в чемпионате).

Минусы у Дивеева тоже есть. Считается, что он подвержен травмам, о хронических проблемах защитника с ахиллом говорил предыдущий наставник ЦСКА Марко Николич.

«Зенит», конечно, в курсе этой проблемы, но, видимо, его медики, работавшие по совместительству в сборной России, за которую выступает Дивеев, считают, что смогут с ней справиться. Еще один недостаток защитника — низкая скорость. Учитывая, что «Зенит» играет большинство матчей с «высокой» линией обороны, атакуя ворота соперника большими силами, это может стать изъяном для сине-бело-голубых. И при этом другой основной центральный защитник — бразилец Нино — тоже не отличается скоростными данными. Но опять-таки это вопрос, который надо отдать на откуп тренерам «Зенита». Они лучше знают, почему защитник Дивеев нужнее команде, чем нападающий Лусиано.

Кирилл Легков