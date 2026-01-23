Новая грань «Надежды»
Застройщик ЖК в Новороссийске вступил в банкротство по общим правилам
Арбитражный суд Кубани ввел процедуру конкурсного производства по общим правилам в отношении новороссийского застройщика СК «Грань». Ранее в отношении компании действовала упрощенная процедура как «отсутствующего должника». Фирма занималась возведением ЖК «Надежда» по Кипарисовой улице в селе Цемдолина. Сроки сдачи объекта постоянно сдвигаются, последний — четвертый квартал 2026 года. Юристы считают, что банкротство застройщика по общим правилам может затянуть процесс конкурсных процедур, но открывает больше возможностей для кредиторов несостоятельной компании.
Фото: ДОМ.РФ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «СЗ “СК Грань”» Андрея Гейко о переходе застройщика к общей процедуре банкротства. Как говорится в определении суда, в отношении компании прекращена упрощенная процедура банкротства «отсутствующего должника». Теперь в отношении СК «Грань» вводится процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев (до 25 мая 2026 года) по общим правилам Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Кроме того, Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит 29 января жалобу одного из кредиторов новороссийского застройщика. Ранее, 30 декабря 2025 года, Верховный суд РФ определил отказать в передаче кассационной жалобы Татьяны Лопаревой, требующей признать ее залоговым кредитором банкрота, для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС. Размер требований госпожи Лопаревой — 18 млн руб.
Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ “СК Грань”» зарегистрировано в Новороссийске в 2019 году. Профиль компании — деятельность заказчика, застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал фирмы — 300 тыс. руб. Бенефициары — Амалия Гаводьян (55%) и Роман Михайлов (45%). Финансовые результаты общество не публиковало.
Конкурсное производство в отношении ООО «СК “Грань”» открыто в июле 2024 года по упрощенной процедуре как «отсутствующего должника». Требование ИФНС по Новороссийску в размере 3,3 млн руб. и 760 тыс. руб. — пени включены в третью очередь реестра требований кредиторов общества.
Партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков комментирует, что переход СК «Грань» к обычной процедуре конкурсного производства означает, что суд перестал рассматривать должника как «отсутствующего» и пришел к выводу, что дело должно рассматриваться по общим правилам. На практике, по словам эксперта, такой переход чаще всего связан с тем, что выявлены активы или появились перспективы полноценной конкурсной работы: оспаривания сделок, взыскания дебиторской задолженности, поиска имущества.
«Иными словами, появляется смысл в расширенном наборе инструментов управляющего и в более активном процессуальном контроле со стороны кредиторов, а значит — возникает необходимость полного “процедурного контура”»,— говорит господин Новиков.
Он также уточняет, что банкротство застройщиков регулируется специальными нормами, которые предусматривают, в частности, специальный реестр требований участников строительства и процессуальные гарантии для дольщиков, а также специальные механизмы урегулирования их требований.
«Ключевая практическая особенность банкротства застройщика как “отсутствующего должника” в том, что оно плохо сочетается с задачей сохранения проекта: упрощенная процедура в большей степени ориентирована на ликвидацию при дефиците документов, управления и ресурсов. Переход к общим правилам обычно повышает управляемость процесса, дает больше процессуальных возможностей для анализа активов и повышает вероятность использования особых механизмов урегулирования требований дольщиков»,— комментирует Павел Новиков.
Как писал «Ъ-Новороссийск», в мае 2025 года господин Гейко объявил о проведении аукциона по продаже 17 квартир по Кипарисовой ул. 10 в Цемдолине общей стоимостью 96,7 млн руб. Согласно данным сайта «Дом.РФ», по данному адресу расположена одна из литер ЖК «Надежда». Это трехэтажный 69-квартирный монолитно-кирпичный дом класса «комфорт». Проект заявлен в мае 2019 года, срок сдачи — четвертый квартал 2026 года, дата выдачи ключей — 1 марта 2027 года. Застройщиков в настоящее время указано ООО «СЗ “Квант”». По информации «Дом.РФ», в портфолио застройщика только один объект — по Кипарисовой улице.
12 января 2026 года и. о. конкурсного управляющего ООО «СЗ “СК Грань”» Андрей Гейко сообщил о проведении публичных торгов по реализации недвижимости застройщика. В частности, на аукцион с общей начальной стоимостью 6,8 млн руб. выставлены две квартиры (каждая площадью 25,5 кв. м) в ЖК «Надежда», расположенном по Кипарисовой ул., 10 в селе Цемдолина.
Сейчас, когда ООО «СЗ “СК Грань”» вступило в обычную процедуру банкротства, по словам Павла Новикова, снижается вероятность быстрого завершения процедуры и увеличивается «конфликтность»: общая процедура чаще означает более долгую юридическую развязку, а управляющий и кредиторы могут активнее проверять обоснованность заявленных требований. «Вместе с тем есть и позитивный эффект: повышается вероятность сценариев, при которых требования дольщиков будут урегулированы через специальные механизмы банкротства застройщика — достройку, передачу объекта или привлечение нового застройщика»,— резюмировал юрист.