Новая грань «Надежды»

Арбитражный суд Кубани ввел процедуру конкурсного производства по общим правилам в отношении новороссийского застройщика СК «Грань». Ранее в отношении компании действовала упрощенная процедура как «отсутствующего должника». Фирма занималась возведением ЖК «Надежда» по Кипарисовой улице в селе Цемдолина. Сроки сдачи объекта постоянно сдвигаются, последний — четвертый квартал 2026 года. Юристы считают, что банкротство застройщика по общим правилам может затянуть процесс конкурсных процедур, но открывает больше возможностей для кредиторов несостоятельной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «СЗ “СК Грань”» Андрея Гейко о переходе застройщика к общей процедуре банкротства. Как говорится в определении суда, в отношении компании прекращена упрощенная процедура банкротства «отсутствующего должника». Теперь в отношении СК «Грань» вводится процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев (до 25 мая 2026 года) по общим правилам Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит 29 января жалобу одного из кредиторов новороссийского застройщика. Ранее, 30 декабря 2025 года, Верховный суд РФ определил отказать в передаче кассационной жалобы Татьяны Лопаревой, требующей признать ее залоговым кредитором банкрота, для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС. Размер требований госпожи Лопаревой — 18 млн руб.

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ “СК Грань”» зарегистрировано в Новороссийске в 2019 году. Профиль компании — деятельность заказчика, застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал фирмы — 300 тыс. руб. Бенефициары — Амалия Гаводьян (55%) и Роман Михайлов (45%). Финансовые результаты общество не публиковало.

Конкурсное производство в отношении ООО «СК “Грань”» открыто в июле 2024 года по упрощенной процедуре как «отсутствующего должника». Требование ИФНС по Новороссийску в размере 3,3 млн руб. и 760 тыс. руб. — пени включены в третью очередь реестра требований кредиторов общества.

Партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков комментирует, что переход СК «Грань» к обычной процедуре конкурсного производства означает, что суд перестал рассматривать должника как «отсутствующего» и пришел к выводу, что дело должно рассматриваться по общим правилам. На практике, по словам эксперта, такой переход чаще всего связан с тем, что выявлены активы или появились перспективы полноценной конкурсной работы: оспаривания сделок, взыскания дебиторской задолженности, поиска имущества.

«Иными словами, появляется смысл в расширенном наборе инструментов управляющего и в более активном процессуальном контроле со стороны кредиторов, а значит — возникает необходимость полного “процедурного контура”»,— говорит господин Новиков.

Он также уточняет, что банкротство застройщиков регулируется специальными нормами, которые предусматривают, в частности, специальный реестр требований участников строительства и процессуальные гарантии для дольщиков, а также специальные механизмы урегулирования их требований.

«Ключевая практическая особенность банкротства застройщика как “отсутствующего должника” в том, что оно плохо сочетается с задачей сохранения проекта: упрощенная процедура в большей степени ориентирована на ликвидацию при дефиците документов, управления и ресурсов. Переход к общим правилам обычно повышает управляемость процесса, дает больше процессуальных возможностей для анализа активов и повышает вероятность использования особых механизмов урегулирования требований дольщиков»,— комментирует Павел Новиков.

Как писал «Ъ-Новороссийск», в мае 2025 года господин Гейко объявил о проведении аукциона по продаже 17 квартир по Кипарисовой ул. 10 в Цемдолине общей стоимостью 96,7 млн руб. Согласно данным сайта «Дом.РФ», по данному адресу расположена одна из литер ЖК «Надежда». Это трехэтажный 69-квартирный монолитно-кирпичный дом класса «комфорт». Проект заявлен в мае 2019 года, срок сдачи — четвертый квартал 2026 года, дата выдачи ключей — 1 марта 2027 года. Застройщиков в настоящее время указано ООО «СЗ “Квант”». По информации «Дом.РФ», в портфолио застройщика только один объект — по Кипарисовой улице.

12 января 2026 года и. о. конкурсного управляющего ООО «СЗ “СК Грань”» Андрей Гейко сообщил о проведении публичных торгов по реализации недвижимости застройщика. В частности, на аукцион с общей начальной стоимостью 6,8 млн руб. выставлены две квартиры (каждая площадью 25,5 кв. м) в ЖК «Надежда», расположенном по Кипарисовой ул., 10 в селе Цемдолина.

Сейчас, когда ООО «СЗ “СК Грань”» вступило в обычную процедуру банкротства, по словам Павла Новикова, снижается вероятность быстрого завершения процедуры и увеличивается «конфликтность»: общая процедура чаще означает более долгую юридическую развязку, а управляющий и кредиторы могут активнее проверять обоснованность заявленных требований. «Вместе с тем есть и позитивный эффект: повышается вероятность сценариев, при которых требования дольщиков будут урегулированы через специальные механизмы банкротства застройщика — достройку, передачу объекта или привлечение нового застройщика»,— резюмировал юрист.

Дмитрий Михеенко