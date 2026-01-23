Бельский: закон о «наливайках» снизил число жалоб, но закрыл часть атмосферных баров

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что введенные в городе ограничения на продажу алкоголя в небольших заведениях привели к закрытию ряда баров, в том числе считавшихся частью городского бренда. При этом количество жалоб от жителей на работу подобных точек значительно сократилось.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Бельский подчеркнул, что закон был направлен в первую очередь на защиту интересов горожан. По его словам, исчезли многочисленные «переделанные» из магазинов кафе и совмещенные объекты с общим входом, вызывавшие недовольство соседей. Некоторым заведениям, однако, удалось переформатировать свою работу в рамках новых правил.

Спикер также отметил, что новых ограничений на продажу алкоголя, например вблизи жилых домов, в Петербурге пока не планируется. Основным индикатором эффективности закона власти считают резкое снижение числа обращений от жителей. Запрет на ночную продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м., расположенных в домах, вступил в силу с 1 сентября 2025 года.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года в Петербурге действует запрет на ночную продажу алкоголя в заведениях площадью менее 50 м, расположенных в многоквартирных домах. По данным властей, после его введения в городе закрылись 12 заведений, а у 38 приостановлены лицензии. Ранее звучали предложения о возможном ужесточении закона в 2026 году.

Андрей Маркелов