Суд не пускает «Во все тяжкие»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ООО «Брекинг Бэд» (юрлицо бара Breaking Bad на улице Яблочкова) в иске к городскому комитету по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) о признании недействительным решения о запрете продажи алкоголя по «закону о наливайках». Об этом сообщил «Ъ Северо-Запад» владелец бара Роман Кремнев.

В качестве доказательств недостаточной площади бара в суде использовались скриншоты из «Яндекс Карт»

Фото: Соцсети Breaking Bad

Руководство заведения планирует подать апелляцию на решение суда, заявил господин Кремнев. По его словам, комитет определил площадь зала обслуживания посетителей с помощью замеров, не включив пространство за барной стойкой. При этом по правилам Breaking Bad гости могут располагаться с обеих сторон барной стойки, что не приняли во внимание ни КППиТ, ни суд.

Также владелец бара считает, что измерения, сделанные сотрудниками комитета, не совсем корректны: сотрудники КППиТ насчитали 28 кв. м площади до барной стойки, фактически же она составляет 36 кв. м. Площадь заведения, указанная в правоустанавливающих документах — 50,4 кв. м, что превышает минимальный порог в 50 кв. м, дающий право продавать алкоголь после 22:00, уточнил бизнесмен.

В качестве доказательств недостаточной площади бара в суде использовались скриншоты из «Яндекс Карт», а правоустанавливающие документы, как того требует городской закон № 50–5, во внимание не приняли, добавил он.

«Под площадью зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания понимается площадь специально оборудованных помещений объекта общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и(или) покупных товаров, а также для проведения досуга, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов»,— говорится в законе.

Проверка бара, после которой было выписано предписание о запрете торговли спиртным от 9 ноября 2025 года, по мнению господина Кремнева, была вызвана активным участием заведения в борьбе против принятия «закона о наливайках».

Пресс-служба КППиТ не смогла ответить на вопросы «Коммерсантъ Северо-Запад» на момент подготовки материала и пообещала сделать это позже.

С 1 сентября в Петербурге действует «закон о наливайках», ограничивающий продажу всего спиртного в барах с залом обслуживания площадью менее 50 кв. м. Речь идет о заведениях, расположенных в многоквартирных жилых домах (МКД) и на прилегающих территориях. Закон также запрещает разливать алкогольные напитки, в том числе пиво, сидр, пуаре, с 22:00 до 11:00 в заведениях, которые не соответствуют критериям ресторана: отдельный вход со стороны пешеходной улицы или проезжей части, кухня, отдельный туалет для гостей, посадочные места.

