Биржевая стоимость платины впервые в истории превысила $2700

Стоимость апрельского фьючерса на платину на бирже NYMEX обновила исторический максимум. К 15:04 мск показатель впервые достиг $2 715 (+5,4%), свидетельствуют данные торгов.

Одновременно с платиной на бирже растут золото и серебро — до $4934 (+0,43%) и $98,9 (+2,64%) соответственно.

Несколько раз эти драгметаллы обновляли рекорды стоимости в декабре 2025 года. Резкий рост платины эксперты Bloomberg, в частности, объясняли дефицитом предложения и высокими процентными ставками по кредитам.