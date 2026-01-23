Директор сети «Роль Кофе» оштрафован за допуск подростка к работе без медкнижки

Директора ижевской компании «Роль Кофе» оштрафовали за допуск 16-летней сотрудницы к работе без оформленной медицинской книжки (ст. 5.27.1 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. По данным сервиса «Чекко», ООО руководит Ильдар Закиров.

Прокуратура Устиновского района установила, что несовершеннолетняя работала в кофейне в сентябре—октябре 2025 года без трудового договора. Работодатель допустил подростка к работе с едой, несмотря на отсутствие медкнижки. Прокурор внес директору представление и возбудил на него административное дело. Директор компании оштрафован на 15 тыс. руб.

В ноябре 2025 года «Ъ-Удмуртия» писал о претензиях десятков вкладчиков в группу компаний «Роль» (основана бизнесменами Сергеем Федоровым и Юрием Мамаевым в 2019 году). Инвесторы, в основном физлица, вложившие от 100 тыс. до 2,5 млн руб., обвиняют предприятие в невыплате дивидендов и отказе возвращать вложенные средства. По подсчетам инвесторов, суммарный ущерб превышает 200 млн руб. Речь идет об инвестициях сотен вкладчиков как в сеть кофеен «Роль», так и в бренд одежды Cult Off.

Сооснователь ГК Сергей Федоров в разговоре с «Ъ-Удмуртия» отвергал обвинения в мошенничестве, говоря о временном сдвиге плановых показателей из-за ситуации на рынке. Отдельные партнеры, по его словам, намеренно вредили компании и распространяют фейки в сети. «Роль» инициировать банкротство не намерена. По последним данным, по заявлениям инвесторов проводятся процессуальные проверки.

