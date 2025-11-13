Ижевская группа компаний (ГК) «Роль» оказалась в центре финансового скандала: десятки партнеров рассказали изданию, что им более года не выплачивают дивиденды и не возвращают вложенные средства. Суммарный ущерб, по данным инвестора Сергея Дитяткина, составляет около 200 млн руб. Речь идет об инвестициях сотен вкладчиков как в сеть кофеен, так и в бренд одежды Cult Off. Сооснователь ГК Сергей Федоров отвергает обвинения в мошенничестве, говоря о временном сдвиге плановых показателей из-за ситуации на рынке. Отдельные партнеры, по его словам, намеренно вредят компании и распространяют фейки в сети. «Роль» инициировать банкротство не намерена. Полиция проводит процессуальные проверки по заявлениям инвесторов. В том, кто, кому и сколько должен, разбирался «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из первых точек «Роль Кофе»

Фото: «Роль» Одна из первых точек «Роль Кофе»

Фото: «Роль»

Проект инвестициями красен

В конце октября инвестор ижевской группы компаний (ГК) «Роль» Сергей Дитяткин опубликовал в соцсетях видеозапись, в которой заявил, что организация «кинула» вкладчиков на 200 млн руб. Он сравнил ГК с финансовыми пирамидами «Кешбэри» и «МММ». Ролик быстро стал вирусным и набрал более 200 тыс. просмотров. На обвинения ответил сооснователь Сергей Федоров. Он утверждал, что инвестор отказывается выполнять условия вывода средств по договору и «выворачивает удобные для себя тезисы в одностороннем ключе». После этого материала в «Ъ-Удмуртия» поступили десятки обращений от других вкладчиков и бывших сотрудников ГК.

Непосредственно господин Дитяткин рассказал изданию, что в 2023 году вложил в «Роль Кофе» 1 млн руб. «Согласно договору, компания обязалась выплачивать ежеквартальные дивиденды не менее 24% годовых. Первые три квартала выплаты действительно поступали (в общей сумме 195 тыс. руб.), однако затем полностью прекратились. Уже 1,5 года я и сотни других инвесторов не получаем ни дивидендов, ни возврата вложенных средств»,— посетовал инвестор.

По предварительным подсчетам группы из 200 инвесторов в Telegram-канале, суммарный ущерб составляет около 200 млн руб. «Эта сумма складывается не только из долгов по компании “Роль Кофе”, но и по связанным с ней структурам — ООО “Культми” и ООО “Чекит”»,— добавил Сергей Дитятков.

На отсутствие дивидендов в последнее время «Ъ-Удмуртия» указывают и другие инвесторы. Персональные данные не раскрываются: одни собеседники ссылаются на коммерческую тайну, другие объясняют это опасениями за собственную безопасность. Суммы инвестиций по договорам — в распоряжении «Ъ-Удмуртия» находятся десятки соглашений — варьируются в диапазоне от 100 тыс. до 2,5 млн руб.

По документам, средства инвестировались в закупку партий одежды Cult Off с дальнейшим получением прибыли от ее продажи, открытие отделов бренда — в частности, в Казани и ижевских ТРЦ «Петровский» и «Столица» — с расчетом на ежеквартальный доход от доли общих инвестиций, запуск новых кофеен «Роль» и другие проекты ГК. Основной массив договоров инвесторы, обратившиеся в издание, заключили в 2022-2024 годах.

В большинстве случаев вкладчики рассказывают одну и ту же историю: летом 2024 года начались проблемы с получением дивидендов, после чего, указывают инвесторы, основатели в индивидуальном порядке старались отсрочить выплаты дополнительными соглашениями — переводом части прибыли в тело инвестиций либо возвратом вложенных средств в течение 8-12 месяцев. Многие инвесторы входили в положение компании и соглашались на это.

Собеседники «Ъ-Удмуртия» указывают, что к осени 2025 года ситуация изменилась: сооснователи перешли исключительно на формат переписки с инвесторами через электронную почту и предлагают заключить новый договор, по условиям которого, говорят инвесторы, будут «перечеркнуты» все прошлые соглашения. Многие партнеры сообщили, что так и не получили выплат.

«Заявления об “обмане” не имеют под собой оснований,— ответил на обвинения Сергей Федоров.— Речь идет о временном сдвиге плановых показателей, что является рабочим процессом в любой развивающейся компании».

Сооснователь ГК рассказал «Ъ-Удмуртия», что в 2025 году темпы развития ГК действительно замедлились: ряд направлений, включая линейку одежды — отметим, что первое сообщение о закрытии сети Cult Off появилось в мае, — были приостановлены для оптимизации. «Снижение динамики роста филиальной сети и отдельные задержки в операционной деятельности», по словам господина Федорова, привели к беспокойству некоторых партнеров за инвестиции.

«В совокупности эти факторы создали искаженное восприятие ситуации, дополнительно усиленное эмоциональными комментариями отдельных лиц»,— отметил он. Распространяемый в соцсетях ролик руководитель ГК назвал «элементом информационного давления» и попыткой «дестабилизировать репутационное поле» организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: сооснователи группы компаний «Роль» Сергей Федоров и Юрий Мамаев

Фото: «Роль» Слева направо: сооснователи группы компаний «Роль» Сергей Федоров и Юрий Мамаев

Фото: «Роль»

Сооснователь ГК подчеркнул, что отдельные партнеры отказываются от урегулирования ситуации в деловом ключе и «целенаправленно наносят ущерб» компании, среди прочего распространяя фейки через публичные площадки. Он привел в пример цитату одного из действующих партнеров: «Как вы дальше будете работать, мне без разницы. Если я потеряю вложенные деньги, то не обеднею. Но и вам жизнь подпорчу хоть немного».

Сергей Федоров добавил, что компания в 2025 году, напротив, стала более открытой со своими партнерами: в мае—июле проводились личные встречи, впервые запускались вебинары. По словам сооснователя ГК, ранее основные коммуникации с партнерами велись через соцсети и электронную почту.

В ответ на информацию о задержке дивидендов Сергей Федоров рассказал, что «Роль Кофе» в августе 2025 года произвел частичные выплаты по ряду договоров. Он отметил, что новое соглашение, о котором говорят инвесторы, «устраняет допущенные на старте неточности и приводит договоренности в корректное русло».

«Важно отметить, что соглашение не изменяет ключевые условия, включая срок окупаемости. Его основная цель — закрепить механизм гибких выплат от чистой прибыли в рамках ранее установленных сроков»,— заверил Сергей Федоров. Условия этого договора относятся к коммерческой тайне. Один из инвесторов описал их словами «будут платить когда захотят и сколько захотят».

Сергей Федоров посетовал, что никто публично не обсуждает, сколько выплат компания произвела за первые 1,5 года проекта, когда партнеры регулярно получали вознаграждения. «Вместо этого внимание концентрируется только на эмоциональных интерпретациях, которые не отражают реальной картины»,— добавил он. И подчеркнул, что компания «сохраняет приверженность к выполнению своих обязательств».

По подсчетам инвесторов, в правоохранительные органы подано более 20 заявлений. Как «Ъ-Удмуртия» сообщили в региональном МВД, по обращениям проводятся проверки, по которым в дальнейшем будут приниматься процессуальные решения. Ранее, рассказали инвесторы, полиция характеризовала происходящее как гражданско-правовые отношения.

«Ъ-Удмуртия» решил восстановить хронологию становления ГК по каждому направлению и посмотреть, как руководство компании и инвесторы пришли, как кажется, к неразрешимым денежным спорам.

Встретили по одежке

ГК началась с создания бренда одежды Cult Off (ООО «Культми») предпринимателями Юрием Мамаевым и Сергеем Федоровым в 2019 году. Основной концепцией проекта являлась локализация производства в точках присутствия. Магазины Cult Off — позже произойдет ребрендинг в «Роль» — располагались в столице Удмуртии, Казани и Санкт-Петербурге. В интервью «Ъ-Удмуртия» бизнесмены заявляли о планах присутствовать в 47 городах РФ к 2027 году.

Основатели привлекали частные инвестиции с самого начала проекта. В августе 2020 года они предлагали вложить от 100 тыс. руб. и получать доход в размере 2% от всех продаж одежды бренда. Через два месяца озвучивалось предложение по пошиву зимних джоггеров с планируемой доходностью от 76 до 198% годовых. В последующих инвестпрограммах вкладчикам предлагалось стать совладельцами магазинов Cult Off с доходностью 48-86% годовых. В 2022 году озвучивался диапазон 24-54% со скачками до 72%. Показатель довольно плавающий: в 2023-2024 годах говорилось как о 31-47% или 30-70%, так и о 24-60%. Данные взяты из рекламных сообщений в группе «Роли» во «ВКонтакте».

Однако планам основателей по расширению федеральной сети не суждено было сбыться. В апреле ГК объявила о закрытии направления одежды из-за низкой рентабельности проекта: с одного изделия в среднем выходило 400 руб. прибыли. Предприниматели указывали на невозможность конкурировать в этом сегменте с другими странами. «Средняя зарплата на производстве в Лаосе составляет около 9,3 тыс. руб. в месяц. За такие деньги в РФ никто работать не будет»,— утверждали бизнесмены при закрытии проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин Cult Off в ижевском ТРЦ «Сигма»

Фото: «Роль» Магазин Cult Off в ижевском ТРЦ «Сигма»

Фото: «Роль»

После этого ГК все же постаралась сохранить производство: направление разделилось на два бренда — бюджетный Cult Off и премиальный «Роль». Продукция первой марки должна была отшиваться за рубежом и продаваться на маркетплейсах, второй — изготавливаться по контракту с ижевскими ателье и реализовываться через оставшийся магазин в местном ЦУМ.

Концепция «не выстрелила»: в середине октября ГК планировала закрыть последнюю точку. Однако в этот период направлением заинтересовались команды компаний «Т-Бренд» и «Калита» — было объявлено о «перезагрузке» бренда одежды «Роль» с сохранением производства в Ижевске. В начале ноября Сергей Федоров заявил, что направление одежды завершило операционную деятельность. «При этом бренд продолжает работать в других сегментах»,— отметил он.

Примечательно, что это не первый подобный проект Юрия Мамаева. В декабре 2015 года он открыл в Ижевске магазин по продаже брендовой одежды Check It Shop (ООО «Чекит»). К 2016 году отделения сети помимо столицы Удмуртии появились в Москве, Омске, Краснодаре и Казани. Принцип схемы тот же — основатели привлекали частные инвестиции для открытия новых точек, утверждая о доходности до 72% годовых. К закрытию Check It Shop в 2017 году озвучивался показатель до 49,2%.

Сооснователи «Роли» не скрывали итоги прошлого проекта господина Мамаева. Перед открытием предприниматели признавались, что ежемесячные выплаты инвесторам Check It Shop «сильно съедали прибыль»: в какой-то момент они превысили доходы точки в одном из ТРЦ. По словам бизнесменов, это было учтено при открытии собственного бренда одежды.

В суд с кафтаном

По данным сервиса «Чекко» на 13 ноября, ООО «Культми» было зарегистрировано в сентябре 2020 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредителем и директором является Ольга Мамаева. Сейчас в отношении ООО открыто 15 исполнительных производств на 26,7 млн руб. Из них 11 касаются иного взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Как владелец казанского ТЦ пытается взыскать с «Культми» 15 млн рублей Самое крупное исполнительное производство — более 15,7 млн руб. — связано с договором аренды 340 кв. м площади в казанском торговом центре «Тандем», где находился один из магазинов сети Cult Off. По данным Картотеки арбитражных дел (КАД), Арбитражный суд Татарстана в декабре 2024 года постановил взыскать с «Культми» 15,4 млн руб. в пользу местной инвестиционно-строительной компании «Тандем». Истец представил судебной инстанции акты и счета по договору аренды с ноября 2023-го по сентябрь 2024 года, которые, следует из решения, оплачены не были. «Культми» попытался оспорить это постановление в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре. Ижевская компания указывала на нарушения условий договора аренды: наблюдались задержки с предоставлением арендных каникул и создавались препятствия для своевременного открытия отдела Cult Off в Казани. «Ответчик полагал, что нарушения <...> условий договора могут являться основанием для признания договора аренды ничтожным, так как истец не обеспечил условий, необходимых для нормального осуществления деятельности ответчика на арендованной территории»,— указано в решении апелляционной инстанции. В противовес «Тандем» представило акт завершения работ от 24 января 2024 года, подтверждающий, что помещение «Культми» было передано в пригодном состоянии. В феврале 2025 года Самарский суд оставил постановление Арбитражного суда Татарстана без изменений, жалобу — без удовлетворения. После этого «Культми» попыталось оспорить решение в следующей судебной инстанции — Арбитражном суде Поволжского округа в Казани. По данным КАД, 30 июня 2025 года кассационная жалоба была возвращена заявителю, поскольку компания не предоставила документы, подтверждающие уплату госпошлины. Исполнительный лист ФССП РФ о взыскании 15,7 млн руб. датируется 26 февраля 2025 года. Сергей Федоров рассказал «Ъ-Удмуртия», что компания не рассматривает дальнейшее обжалование решения в кассационном порядке, считая «более разумным» направить ресурсы на развитие действующих проектов. «Затяжные судебные процессы не создают добавленной ценности»,— резюмировал основатель ГК.

После ликвидации направления один из вкладчиков пошива партии одежды Валерий Главатских обратился в Октябрьский райсуд Ижевска с требованием вернуть 350 тыс. руб. тела инвестиций плюс проценты за пользование чужими деньгами. По инвестпроекту, реализованному в 2023-2024 годах, вкладчик получил 83,8 тыс. руб дивидендов. После реализации партии одежды «Культми» должна была в течение семи дней вернуть вложения, однако компания этого не сделала. Срок удержания средств, по материалам дела, — не менее 174 дней.

Судебная инстанция признала это нарушением условий договора и 11 сентября 2025 года постановила взыскать с «Культми» 350 тыс. руб. тела инвестиций, 60 тыс. руб. процентов за пользование чужими деньгами, 59 тыс. руб. расходов на адвоката и 12 тыс. руб. госпошлины. Господин Главатских рассказал «Ъ-Удмуртия», что этих так средств не получил.

Многие инвесторы поделились с изданием мнением, что обращаться в суд и взыскивать с «Культми» средства бесполезно. «Официально у компании нет активов. Вы получите на руки исполнительный лист, с ним и останетесь,— говорит Сергей Дитяткин.— В моем случае это дополнительные расходы около 70 тыс. руб. Юристы говорят, что я выиграю суд 100%, однако просто так потрачу деньги».

По данным судебного делопроизводства Октябрьского райсуда Ижевска, на «Культми» с марта по октябрь 2025 года было подано 12 исковых заявлений, требования по пяти из них удовлетворены. По «Роль Кофе» рассматривается пять исков.

Сергей Федоров подчеркнул, что компания не намерена инициировать процедуру банкротства. «План работы остается неизменным: договориться о реалистичных сроках исполнения обязательств с учетом текущих экономических обстоятельств. Мы действуем строго в правовом поле»,— добавил он.

По словам основателя, у компании уже были случаи, когда «чрезмерные требования» отдельных партнеров рассматривались в судебном порядке. «По итогам вопрос решался по условиям договора»,— сказал господин Федоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламный билборд «Роли» на одной из улиц Ижевска

Фото: «Роль» Рекламный билборд «Роли» на одной из улиц Ижевска

Фото: «Роль»

Сооснователь ГК поделился с «Ъ-Удмуртия» четырьмя вариантами урегулирования спора с инвесторами при ликвидации бренда. В их числе передача по договору обеспечения, включая оборудование и одежду, взаимозачет в виде ценных бумаг взамен долей в ООО, а также возможность продления обязательств на определенный срок. По его словам, каждым из вариантов воспользовался ряд инвесторов.

«К сожалению, не все партнеры оказались готовы к конструктивному подходу в кризисный период и восприняли рабочие меры как негативное событие <...> Самую высокую активность проявляют даже те личности, которые стабильно получали выплаты годами, заходили — выходили — и заходили снова, и даже уже получили часть “тела” обратно»,— посетовал господин Федоров. По его словам, компания остается открытой к конструктивному урегулированию.

Подкормка кофейного дерева

Другое направление «Роли» — сеть одноименных кофеен. Первое заведение открылось весной 2023 года. Бизнесмены вышли на рынок с уникальным торговым предложением (УТП) как «напитки высокого качества без переплат». Например, первое время американо в точках продавался по 40-60 руб. при средней цене у конкурентов 100-120 руб. За 2,5 года в структуру «Роли» вошли 10 кофе-баров. Шесть из них относятся к собственной сети, четыре являются партнерскими.

На сайте компании заявляется, что средняя месячная выручка одной кофейни в 2025 году составила 1,3 млн руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», относительно 2023 года показатель вырос в три раза.

По словам Сергея Федорова, первоначальная модель инвестиций в «Роль Кофе» предполагала темп окупаемости 24% годовых, что соответствует четырем годам полного возврата вложений. «Никаких сверхобещаний. Все выплаты в этот период учитывались как частичное погашение суммы договора — не как доход, а как часть окупаемости тела инвестиции»,— отметил он. После завершения срока окупаемости, добавил сооснователь ГК, предполагалась передача доли и получение прибыли инвестором в качестве совладельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из кофеен «Роль Кофе» в столице Удмуртии

Фото: «Роль» Одна из кофеен «Роль Кофе» в столице Удмуртии

Фото: «Роль»

Договоры между инвестором и компанией относятся к коммерческой тайне. По словам господина Федорова, если компания не обеспечивает темп окупаемости в 24% годовых, то инвестор вправе выйти из проекта на следующий условиях: тот же темп возврата остатка суммы инвестиций за вычетом ранее произведенных выплат.

Сергей Дитяткин, ссылаясь на свой договор — от документа к документу условия различаются, — указывает, что вышеуказанное правило вывода работает только при обеспечении ежеквартальных выплат инвестору, которых не было более трех кварталов. Позиция «Роли» — выплатить господину Дитяткину 804,9 тыс. руб. (это 80% невозмещенных инвестиций) в ускоренном темпе, до октября 2026 года. Инвестор планирует взыскать с компании 1 млн руб. вклада плюс 300 тыс. руб. дохода за пять кварталов, поскольку компания не обеспечила прибыль в 24% годовых.

Добрыми намерениями приложение разработано: IT-продукт «Роли» Параллельно основатели продвигают третий проект — мобильное приложение «Роль», в котором за покупки начисляются «Добробонусы». Иными словами, кешбэк, который можно потратить как на покупки у партнеров, в числе которых базы отдыха, вейпшоп, ветеринарные клиники, доставки еды, так и на поддержку приютов для животных, фондов для больных детей, спортивных школ и др. Всего насчитывается около 500 партнеров. Один из инструментов промо приложения — скидки на кофе в точках сети при демонстрации кода из программы после регистрации. В магазине Google Play его скачали более 10 тыс. раз, по App Store данных нет. В компании указывают, что база приложения составляет 57 тыс. человек. Сооснователи заявляют, что возврат бонусами достигает 48%, но и цена за американо в этом случае называется в 170 руб. План на 2025 год — 1 млн пользователей. В феврале предприниматели заявляли, что оценочная стоимость платформы превышает 65 млн руб.

Сейчас сеть продолжает расширяться по модели франчайзинга: партнер самостоятельно управляет финансами и кофейней, «Роль» помогает с запуском и консультациями. В частности, до 1 декабря планируется открытие новой точка на ул. Пушкинской. Изначально основатели планировали стать самой крупной сетью кофеен в РФ и открыть 14 тыс. кофе-баров к 2028 году, но позже этот показатель сдвинули на 2035 год.

Когда об акциях начинает говорить бариста

В мае 2024 года было зарегистрировано непубличное АО «Роль Капитал» с уставным капиталом 300 тыс. руб. Генеральный директор — Сергей Федоров. На старте проекта было выпущено 60 тыс. акций «Роль Капитал» (доля в 20%) с первоначальной стоимостью одной ценной бумаги 4,57 тыс. руб. и минимальным пакетом для приобретения семь штук.

Основатели заверяли, что при полной реализации планов проектов «Роли» к 2035 году стоимость одной акции достигнет 671 тыс. руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», прирост стоимости одной ценной бумаги за 11 лет превысит 14500%.

В компании рассказали, что самый крупный пакет из 100 акций в июне 2024 года приобрел инвестор Ринат (фамилия не называется). По прогнозу основателей, через 10 лет он получит 67,1 млн руб. В течение этого времени акционер будет получать дивиденды от дохода ГК. Через месяц, в июле, другой партнер компании Тимур приобрел 200 акций. К августу АО насчитывало более 100 совладельцев.

«Создание АО стало логичным шагом после накопленного опыта: мы убедились, что не все частные инвесторы ранее корректно оценивали риски бизнеса и внимательно знакомились с договорами,— прокомментировал основание “Роль Капитал” Сергей Федоров.— Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем и обеспечить финансирование направлений <...> была выбрана форма АО».

Господин Федоров добавил, что сейчас ведут переговоры о продаже части доли потенциальным институциональным партнерам (крупные финансовые организации, среди прочего управляющие финансами). Он добавил, что это необходимо среди прочего для выхода на плановые темпы развитии ГК, а также на обеспечение возможности обратного выкупа доли у совладельцев, решивших выйти из проекта.

Второй фронт работ

Следом за инвесторами в «Ъ-Удмуртия» обратились бывшие сотрудники ГК, заявившие среди прочего о двухмесячной задержке выплаты зарплаты и неверных перерасчетах в пользу компании. Корректировки произошли, уточняют заявители, после увольнения со скандалом в середине августа 2025 руководящего состава «Роль Кофе». По словам экс-сотрудников, основатели подозревали менеджеров в работе «на два фронта» и распространении информации о происходящем в ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал внутри одной из точек «Роль Кофе»

Фото: «Роль» Зал внутри одной из точек «Роль Кофе»

Фото: «Роль»

Сергей Федоров заявил «Ъ-Удмуртия», что бывшие сотрудники «в период дестабилизации» напрямую «лоббировали интересы» конкурента (данные о нем не разглашаются), копирующего бизнес-модель «Роли». «Они оставались в проекте и не просто “выжидали” время, чтобы уйти в свой проект, а целенаправленно вели неэффективную деятельность, сбивали закупки, проводили сбои в матрице меню, закупали ряд продуктов по завышенным ценам. Если говорить сленгово, то они “сушили компанию”. Действия имели очевидную цель — ослабить нас и расчистить пространство для развития конкурента»,— прокомментировал господин Федоров.

Проблемы с поставками продукции, когда в кофейнях «элементарно не было сиропов и сахара», один из бывших работников объяснил отсутствием у компании денег. Он рассказал о ситуациях, когда на точку с высоким потоком посетителей на всю смену ставили одного сотрудника.

Вся управляющая цепочка, добавил сооснователь «Роли», ушла из компании одним днем, параллельно заявляя другим работникам и поставщикам о закрытии организации. «Компания выдержала этот удар, мы подхватили операционную деятельность, полностью пересобрали штат»,— отметил он.

Сергей Федоров добавил, что действия бывших сотрудников привели к «сдвигу части планов». «Несколько крупных сделок, о которых уже успели объявить, пришлось отменить буквально за считанные недели до реализации»,— посетовал сооснователь.

Ряд бывших работников рассказали «Ъ-Удмуртия», что им так и не выплатили зарплату по расчетам прошлых управляющих. «Если у кого-либо из бывших сотрудников действительно есть вопросы по расчетам, компания всегда открыта к прямому обращению. Каждый случай рассматривается индивидуально, и, при подтверждении ошибки, расчет производится в полном объеме в рамках закона»,— резюмировал господин Федоров.

Еще не сыграли свою роль

Сейчас инвесторы привлекают к ситуации внимание общественности и правоохранительных органов. В полицию направлено более 20 заявлений. Инвесторы рассказали, что в ноябре—декабре запланировано несколько судебных заседаний. Вкладчики готовы организовывать митинги и записывать ролики для освещения происходящего, поскольку опасаются, что сооснователи пропадут с деньгами. Готовится коллективный иск.

«Компания сохраняет приверженность законным процедурам и открыта для диалога с любым партнером в правовом и деловом формате»,— ответил Сергей Федоров. Он посетовал, что ГК приходится вести полемику в публичном пространстве с партнерами — реагировать на фейки, эмоциональные высказывания и провокации, в том числе и со стороны отдельных лиц, целью которых является нанесение ущерба ГК. «Это не способствует решению вопросов — напротив, мешает проекту двигаться вперед и выполнять обязательства перед добросовестными участниками»,— резюмировал господин Федоров.

Евгений Щепелев