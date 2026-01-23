У угрожавшего заразить филиппинцев ВИЧ российского блогера не выявили вирус

Тест арестованного на Филиппинах российского блогера Никиты Чехова на ВИЧ-инфекцию оказался отрицательным. Об этом сообщило новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на главу МВД и местного самоуправления Филиппин Джонвика Ремуллу. До этого блогер заявил о планах заражать население вирусом.

Бюро иммиграции Филиппин арестовало Никиту Чехова 22 января в доме в Кесон-Сити. Его поместили в центр временного содержания бюро и планируют депортировать в ближайшее время в Россию. «Он просто пытается прославиться, используя филиппинцев»,— прокомментировал агентству поведение блогера Джонвика Ремулла. Глава МВД сообщил, что у Никиты Чехова взяли тест на другие заболевания, передающиеся половым путем. Он также показал отрицательный результат.

Блогер прилетел в страну 15 января из Китая. После прибытия он снял в городе Тагуиг видео, на котором заявил о планах заражать население. PNA отметило, что ролик быстро распространился в интернете, после чего внимание на блогера обратили местные силовые структуры.