Российского блогера депортируют из Филиппин за угрозы распространить ВИЧ

Бюро иммиграции Филиппин арестовало российского видеоблогера Никиту Чехова. Его поместили в центр временного содержания бюро и планируют депортировать в ближайшее время в Россию за угрозы распространить ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщило Philippine News Agency.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Чехов

Фото: @nikitachekh0v Никита Чехов

Фото: @nikitachekh0v

Блогер прилетел в страну 15 января из Китая. После прибытия он снял в городе Тагуиг видео, на котором заявил о планах заражать население. Агентство отметило, что ролик быстро распространился в интернете, после чего внимание на блогера обратили местные правоохранители. 22 января господина Чехова арестовали в доме в Кесон-Сити.

«Эти видеоролики провоцировали гнев, безответственно сеяли страх и панику среди населения. Иностранцы, приезжающие на Филиппины, чтобы посеять панику, проявить неуважение к нашему народу или злоупотребить нашим гостеприимством, нежелательны и будут депортированы»,— заявил комиссар бюро иммиграции Джоэл Энтони Виадо.

В посольстве России на Филиппинах заявили «РИА Новости», что находятся на связи с компетентными органами по поводу произошедшего. По информации дипведомства, после задержания блогеру провели медицинское обследование.

Никита Черненко