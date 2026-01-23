В Нальчике ранее судимый военнослужащий получил 21 год за изнасилования и убийство

Нальчикский гарнизонный военный суд 22 января 2026 года приговорил военнослужащего Министерства обороны России Вильгельма (фамилия и остальные данные фигуранта скрыты судом) к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Суд признал его виновным по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ за иные действия сексуального характера с насилием, пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ за изнасилование, части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и части 5 статьи 337 УК РФ за самовольное оставление части во время мобилизации. Дело передали из Донецкого гарнизонного военного суда из-за изменения территориальной подсудности.

Вильгельм самовольно покинул пункт дислокации воинской части 23 ноября 2024 года без уважительных причин и скрывался до ареста 13 марта 2025 года — ровно 110 дней. В феврале 2025 года подсудимый угрожал убийством женщине, изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера. В марте 2025 года другая женщина оскорбила его, после чего он избил ее кулаками по голове, что привело к смерти от тяжких телесных повреждений.

Суд учел данные о личности обвиняемого: Вильгельм ранее неоднократно отбывал сроки за тяжкие преступления и ушел на службу прямо из колонии. Пресс-служба суда подчеркнула, что по совокупности преступлений суд назначил реальное лишение свободы именно на 21 год с учетом всех обстоятельств дела. Приговор пока не вступил в законную силу, и Вильгельм может его обжаловать.

Станислав Маслаков