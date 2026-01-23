Северная Осетия приобретет 11 передвижных медицинских комплексов в 2026 году

Почти 260 тыс. жителей Северной Осетии прошли диспансеризацию в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По словам руководителя региона, это позволяет не только оценить общее состояние здоровья, но и выявить возможные заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Пройти обследование бесплатно можно, обратившись в поликлинику по месту жительства.

К работе активно подключаются и передвижные медицинские комплексы, которые регулярно выезжают в районы республики. В них можно пройти флюорографию, маммографию, ЭКГ, а также осмотр у терапевта, офтальмолога и других специалистов. «В 2026 году планируется приобрести еще 11 таких комплексов. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — заявил Меняйло.

Валентина Любашенко