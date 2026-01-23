В Новороссийске отремонтируют школу №21 за 11 млн рублей

Школу №21 в Новороссийске, которая является объектом культурного наследия регионального значения, отремонтируют за 11,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

В средней школе №21 проведут капитальный ремонт кровли и отмостки по периметру здания. Работы на объекте должны начаться 1 июня 2026 года, а завершить капремонт подрядчик будет обязан в срок до 26 сентября. Закупка осуществляется за счет собственных средств образовательного учреждения, что указывается в карточке тендера.

В здании школы №21 в Новороссийске располагался военный госпиталь для участников советско-финляндской войны.

София Моисеенко