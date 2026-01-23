23 января исполняется 59 лет заместителю министра просвещения РФ Владимиру Желонкину

Его поздравляют генеральный директор РБК Николай Молибог и руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев:

— Дорогой Владимир Борисович! Поздравляем тебя с днем рождения! Это праздник и для нас — тех, кому повезло быть знакомым с тобой, иметь возможность созвониться, посоветоваться, выпить, посмеяться, просто поговорить. Желаем всегда и везде оставаться героем рок-н-ролла! С благодарностью судьбе за возможность назвать тебя другом, Николай Молибог и Петр Канаев.

