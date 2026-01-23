ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 2 п.п. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Предложение доступно всем клиентам банка — как новым, так и действующим.

Минимальная ставка по кредиту наличными без дополнительных услуг составит 23,1%. По прогнозам банка, рынок потребительского кредитования может достичь 5,6 трлн руб. в 2026 году. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин отметил, что в 2026 году на рынке кредитования может наступить «оттепель», если ключевая ставка продолжит снижаться. «Корректировка ставок может стать трендом первого квартала наряду с сохранением интереса к депозитам, ставки по которым сохраняются на высоком уровне — 15%»,— приводит слова господина Охорзина пресс-служба ВТБ. Он отметил, что клиентам предстоит выбрать стратегию — оставаться на накопительной или переходить к потребительской.