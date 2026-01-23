Хлебопеки вернулись

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как пекарское дело завирусилось в соцсетях, а Тейлор Свифт сделала хлеб модным аксессуаром.

Первая волна популярности выпекания домашнего хлеба на закваске возникла в период пандемии, когда людям по всему миру хотелось найти себе какое-то занятие. Интересно, что и миллениалы, и зумеры, кажется, не собирались оставлять это дело. Судя по соцсетям, в последние месяцы изготовление хлеба на закваске снова входит в тренды. Вирусными становятся ролики, где новички в пекарском деле показывают на камеру свои первые результаты (надо сказать, далеко не все из них впечатляют). Немало и экспертного контента от опытных домашних мастеров. В целом все вполне логично: цены на продукты ползут вверх, и молодые люди радостно замещают покупную выпечку домашней. К тому же непонятно, что там намешали массовые производители, свое-то наверняка и полезнее, и лучше для здоровья. Наконец, увлечение тестом — еще один вид столь желанного побега от скроллинга в телефоне. И руки заняты, и результат налицо.

На днях масла в огонь подлила Тейлор Свифт. Журнал Vogue опубликовал статью, в которой назвал хлеб от певицы на закваске самым модным аксессуаром 2026-го. Тут все просто: суперзвезда встречалась с друзьями в популярном голливудском клубе, и фотографы ловили на выходе знаменитостей с хлебом в руках. Буханки вручала сама Свифт — она давно признавалась в интервью, что обожает печь хлеб, часто экспериментирует с видами теста и уже разработала свой фирменный орнамент на булке в виде листьев и цветов. Его-то и заметили журналисты. Прошлым летом Свифт в одном из подкастов рассказывала, что уже испробовала разные сорта заквасок, а сами изделия часто отправляет друзьям, чтобы они честно поделились своими впечатлениями.

Я напомню, что хлебопеки не просто смешивают воду с мукой. С ростом экспертизы увеличивается и объем инвентаря: специальные камни, термометры, пекарские лезвия, скребки и миски. Производители всего этого добра могут ощутить эффект, если и дальше звезды Голливуда будут разгуливать по улицам с хлебом.

Яна Лубнина