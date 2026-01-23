Международная федерация хоккея решила не следовать рекомендациям МОК. Чиновники посчитали, что допускать российских юниоров до международных турниров не стоит. РФ будет оспаривать это решение в суде. Есть ли шансы изменить ситуацию в правовом поле? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

История с баном российского спорта откровенно затянулась. От всех этих дрязг, которые к тому же не идут на пользу мировому спорту, устали все. Поэтому неудивительно, что Кирсти Ковентри, глава Международного олимпийского комитета, начала отправлять в различные федерации рекомендации допускать атлетов из РФ до международных турниров. А что касается юниоров, то здесь вообще сняты все ограничения, в том числе по флагу и гимну. Только вот устроило это не всех. Есть федерации, где наотрез отказываются выполнять рекомендации МОК, в частности, это касается чиновников от хоккея. Они оставили санкции в силе, как всегда, ссылаясь на вопросы безопасности. И теперь диалог переходит в юридическую плоскость, рассказал “Ъ FM” министр спорта РФ Михаил Дегтярев: «Будем теперь и в хоккее в судебном порядке отстаивать права наших ребят.

Позиция Международной федерации хоккея шита белыми нитками.

Хочу напомнить, что француз Люк Тардиф, возглавляющий организацию, связан конфликтом интересов и, по-хорошему, должен уйти в отставку. Потому что место России на Олимпийских играх в Милане получила сборная Франции, которая сама удивилась этому факту».

То, что нынешнее спортивное руководство не оставляет неадекватные решения без ответа, здорово. К тому же есть реальные юридические победы. Одна из последних — допуск российских лыжников на Олимпийские игры. Выигрывать подобные дела очень сложно, подчеркнул спортивный юрист Артём Пацев: «Большинство из международных федераций зарегистрированы в Швейцарии. И они в этой части подчиняются требованиям местного законодательства, которое допускает очень широкую автономию воли любой негосударственной организации сначала на установление, а потом на применение собственных правил. И если они упрутся и сделают все юридически грамотно, то будет крайне сложно заставить их в этом поле допустить спортсменов до соревнований, позволить им выступать под своим флагом, ну и так далее».

К тому же Международный олимпийский комитет не может просто приказать той или иной федерации допустить россиян до соревнований. Он может только рекомендовать это сделать. Так что не идти навстречу МОК вроде как можно, но до определенного предела. Если кто-то начнет перегибать палку, рычаги воздействия в таком случае точно найдутся, продолжает Артём Пацев: «Если они не будут исполнять все рекомендации, то рискуют получить несоответствие от МОК. У них вот этот, так скажем, ярлык на царство, чтобы именно они развивали в рамках Олимпийских игр свой вид спорта, просто отберут».

К тому же Кирсти Ковентри уже не раз говорила, что политика не должна влиять на спорт. Правда, особенно громко это прозвучало после того, как ее спросили о санкциях в адрес спортсменов из США после операции в Венесуэле. Тогда было сказано, что обязанность МОК обеспечить участие всех атлетов в Олимпийских играх вне зависимости от политических событий и гражданства. Очень хочется верить, что госпожа Ковентри имела в виду не только спортсменов с американским гражданством. И в отношении россиян МОК будет проводить ту же политику. Ведь с такой поддержкой дорогие швейцарские адвокаты, работающие на нашей стороне, точно смогут показать господам из Международной федерации хоккея их заблуждения.

Владимир Осипов