Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, как выбор треков может повлиять на настроение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Что управляет потоком наших мыслей? Только ли мы сами? Ученые с этим не согласны. Музыка — далеко не просто фон. Новые исследования показали, что конкретный жанр в сочетании с личной историей слушателя влияет на то, в какую сторону двигаются его размышления. Один трек заставляет заново переживать прошлое, другой — помогает отключиться от бытовых тревог. Чтобы это понять, команда из Даремского университета в Великобритании провела эксперимент с порядка 1 тыс. участников. Испытуемые слушали случайные отрывки из библиотеки, которая охватывала 17 музыкальных жанров. Среди них были как классические, так и современные, включая музыку из видеоигр, хеви-метал и хип-хоп. После ученые фиксировали, о чем думали участники.

Саундтреки из фильмов чаще всего провоцировали на создание собственных сюжетов и невероятных историй. А музыка из видеоигр снижала поток мыслей о повседневных тревогах, выступая своеобразным щитом от шума жизни. Знакомые мелодии погружали слушателя в его прошлое, превращаясь в саундтреки к личным историям. И если они нравились, мозг отзывался охотнее, а вымышленные миры были гораздо ярче. Ученые отметили, что еще остаются вопросы к тому, как именно музыка влияет на организм. Но сомнений нет, что трек, который мы выбираем, это больше, чем просто предпочтение. Это решение, куда именно отправить наше сознание в моменты прослушивания.

Анна Кулецкая