Пассажиров экстренно севшего в Ланьчжоу самолета Azur Air разместят в гостиницах

Пассажиров самолета Boeing 757 Azur Air, незапланированно севшего в аэропорту китайского Ланьчжоу, разместят в гостиницах города. Об этом «Ъ» сообщили в авиакомпании.

В 13:30 мск люди начали выходить из самолета в аэропорту Ланьчжоу. На борту находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал. По данным авиаперевозчика, рейс в Барнаул выполнят на резервном судне.

Самолет, летевший по маршруту Пхукет — Барнаул (рейс ZF-2998), подал сигнал бедствия над Китаем. Затем судно начало подготовку к посадке в аэропорту Ланьчжоу. В Azur Air заверили, что службы аэропорта предпринимают необходимые меры по обслуживанию пассажиров и заняты организацией их дальнейшего перелета в пункт назначения.