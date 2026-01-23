Прокуратура обжаловала приговор генподрядчику подземного перехода в Краснодаре

Прокуратура Краснодара обжаловала обвинительный приговор руководителю строительной организации — генподрядчику подземного пешеходного перехода на ул. Красных Партизан в городе. Надзорное ведомство считает назначенное судом первой инстанции условное наказание чрезмерно мягким, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Краснодарского края Фото: прокуратура Краснодарского края

Речь идет об уголовном деле в отношении 38-летнего руководителя компании, выигравшей в 2022 году муниципальный контракт на строительство подземного перехода в районе городской больницы №2. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Согласно материалам дела, администрация Краснодара перечислила подрядчику авансовый платеж в размере 93 млн руб. В ходе судебного разбирательства установлено, что обязательства по контракту систематически не исполнялись, а график строительно-монтажных работ нарушался.

В декабре 2023 года контракт был расторгнут мэрией в одностороннем порядке. Для завершения строительства объекта, отнесенного к социально значимым, муниципалитет заключил договор с другой подрядной организацией.

Следствие и суд установили, что часть бюджетных средств — около 16 млн руб. — была использована осужденным на цели, не связанные со строительством подземного перехода. Обжалование приговора находится на рассмотрении суда апелляционной инстанции.

Никита Бесстужев