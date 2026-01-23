Экс-глава минцифры Самарской области возглавил департамент в Севастополе

Руководителем департаментом цифрового развития Севастополя назначен Виктор Злобич. Чиновник ранее возглавлял министерство цифрового развития и связи Самарской области. Решение было озвучено на заседании правительства Севастополя.

Виктор Злобич шесть лет работал в ФГБУ «Информационно-аналитический центр МЧС России», после чего трудился в ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами президента РФ. В апреле 2024 чиновник был назначен заместителем губернатора Вологодской области по цифровому развитию.

С января 2025 года Виктор Злобич занимал пост министра цифрового развития и связи Самарской области. В августе 2025 года он подал в отставку.