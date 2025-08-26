Виктор Злобич покинул пост министра цифрового развития и связи Самарской области

Министр цифрового развития и связи Самарской области Виктор Злобич подал в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Последним рабочим днем для чиновника в этой должности стало 26 августа. Пост министра цифрового развития и связи Самарской области он занимал с 9 января 2025 года.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на прошлой неделе объявил о предстоящей отставке регионального правительства. По его словам, это произойдет осенью и связано с оптимизацией работы кабинета министров. В частности, планируется сократить число министерств и вице-губернаторов. Господин Федорищев подчеркнул, что это решение не связано с неудовлетворительными результатами работы чиновников. «Это технический шаг. Мы работаем одной командой, которая становится только сильнее»,— заявлял губернатор.

Андрей Сазонов