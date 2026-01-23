В Приморско-Ахтарске прокуратура добилась компенсации пострадавшей от укуса собаки девочке

В Приморско-Ахтарске суд обязал муниципалитет выплатить 50 тыс. руб. компенсации трехлетней девочке, пострадавшей от укуса бродячей собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Инцидент произошел в Приморско-Ахтарске в июле 2025 года. Ребенок получил укушенную рану и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Прокуратура района провела проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. В ходе нее установлено, что администрация города не приняла действенных мер по отлову безнадзорных животных, несмотря на возложенные на нее полномочия.

По итогам проверки прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Суд требования удовлетворил в полном объеме и обязал муниципалитет выплатить 50 тыс. руб. Исполнение решения находится на контроле районной прокуратуры.

Никита Бесстужев