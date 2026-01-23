Умер новосибирский эксперт Сергей Дьячков

В Новосибирске на 60-м году жизни скончался основатель и управляющий партнер консалтинговой компании DSO Consulting Сергей Дьячков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Он был профессионалом своего дела, хорошо знающим, из чего состоит новосибирская экономика и из кого — новосибирская политика. Комментарии у него просили и обязательно получали журналисты не одного поколения. Время сотрудничества «Ъ-Сибирь» с Сергеем исчисляется десятилетиями. Его мысли и суждения останутся на его страницах — бумажных и электронных.

Редакция приносит свои соболезнования родным и близким Сергея Александровича и скорбит вместе с ними.