МЧС России доставит на Камчатку спецтехнику для устранения последствий циклона

МЧС России направит на Камчатку девять единиц специальной техники, чтобы устранить последствия снежных обвалов в Петропавловске-Камчатском. На Камчатку также доставят снегоходы, вездеходы и снегоуборщики из нескольких регионов России, сообщили в пресс-службе МЧС.

«У нас прилетел первый борт с Сахалина. Сейчас в воздухе борт из Владивостока. Значительная часть техники с Сахалина идет морским путем. Ожидаем вылет большого борта военно-транспортной авиации с техникой из Москвы. Также организована поставка техники по линии МЧС из Нижнего Новгорода, где производятся соответствующие вездеходные аппараты»,— рассказал ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В ведомстве уточнили, что мероприятия организовали по поручению правительства России и главы МЧС Александра Куренкова. Спасатели продолжают расчистку территорий Камчатского края от снега и ледяных глыб. Сотрудники МЧС работают по заявкам скорой помощи, если врачи не могут добраться до пациентов.

Сильнейший за последние 30 лет снегопад обрушился на Камчатку в середине января. Стихия парализовала жизнь на полуострове: были отменены занятия в школах, задержаны авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение. Максимальное количество осадков выпало на территории Петропавловска-Камчатского и Вилючинска — 39 мм. 16 января власти ввели режим ЧС в Петропавловске-Камчатском.