Россиянам в Грузии потребуется специальная виза для трудоустройства

С 1 марта 2026 года российские гиды, которые часто сопровождали российских туристов в Грузии, а также другие россияне, желающие там трудоустроиться, будут обязаны зарегистрироваться и получать специальную визу, дающую право на трудоустройство. Об этом 23 января сообщил грузинский ресурс Business Media, сославшись на поправки к закону «О трудовой миграции».

Для того, чтобы иностранец смог работать в Грузии, он обязан заключить договор с местным юридическим лицом и получить специальную визу категории D1 с правом «на трудовую деятельность в Грузии».

Выдачей разрешения на работу будет заниматься Министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Законом предусмотрен штраф для работодателя и самого работника в случае трудоустройства иностранца без соответствующего разрешения.

Раньше иностранцам в Грузии для трудоустройства было достаточно регистрации в электронной базе данных.

Изменения, внесенные в закон, касаются не только россиян, но и выходцев из других стран, в том числе мигрантов из Азии, в первую очередь из Индии и Пакистана. Граждане этих стран приезжали в Грузию в качестве студентов местных вузов медицинского профиля, трудоустраивались в службах доставки различных маркетплейсов, конкурируя с местными курьерами.

Местные «доставщики» несколько раз устраивали забастовки и акции протеста на центральных проспектах Тбилиси, требуя внесения изменений в закон. Аналогично протестовали и грузинские гиды, жалуясь на конкуренцию со стороны российских коллег.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» долго откладывала законодательное решение, ссылаясь на положения документов по евроассоциации, запрещающие подобные ограничения на трудовом рынке.

Георгий Двали, Тбилиси