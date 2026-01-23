В Подмосковье ночью ожидаются морозы до минус 28 градусов

Новая волна сильных морозов придет в столичный регион предстоящей ночью. Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре, температура в Московской области может опуститься до 23 градусов ниже нуля, а местами — до минус 28.

«В Подмосковье предстоящей ночью ожидается 18-23 градуса ниже нуля, местами до минус 28 градусов», — сказал собеседник агентства. В самой Москве прогнозируется 19–21 градус мороза, хотя в центре столицы может быть немного теплее — от минус 16 до минус 18.

По данным синоптиков, морозная погода, вызванная гребнем сибирского антициклона, продержится несколько дней. В субботу днем температура в Москве составит 12–14 градусов ниже нуля, в области — от 12 до 17 градусов мороза.

«Ветер слабый, возможно образование гололедицы на дорогах», — предупредили в Гидрометцентре. Аномально низкие температуры, на 12–13 градусов ниже климатической нормы, ожидаются также в воскресенье и понедельник.