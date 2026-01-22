Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

8,6 млрд поступлений в бюджет обеспечило воронежское минэкономразвития

8,6 млрд руб. дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней обеспечило за 11 месяцев 2025 года в рамках организованного комплекса мероприятий минэкономразвития Воронежской области, сообщили в ведомстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,9%, или 1,8 млрд руб. Консолидированный бюджет области получил дополнительно 4,6 млрд руб. — на 15,6% больше, чем год назад.

О бюджете Воронежской области на 2026 год — в публикации «Прогноз экологического роста».

Юрий Голубь