8,6 млрд поступлений в бюджет обеспечило воронежское минэкономразвития

8,6 млрд руб. дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней обеспечило за 11 месяцев 2025 года в рамках организованного комплекса мероприятий минэкономразвития Воронежской области, сообщили в ведомстве.

Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,9%, или 1,8 млрд руб. Консолидированный бюджет области получил дополнительно 4,6 млрд руб. — на 15,6% больше, чем год назад.

Юрий Голубь