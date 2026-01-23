Кассация отказалась передавать дело об изъятии активов экс-главы ВС Адыгеи в Крым

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил ходатайство об изменении территориальной подсудности дела об изъятии имущества, связанного с бывшим председателем Верховного Суда Адыгеи. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Ранее один из доверенных лиц экс-председателя просил передать производство из Октябрьского районного суда Краснодара в суды Крыма. Прокуратура, выступавшая против перемещения дела, указала на отсутствие оснований сомневаться в объективности рассмотрения в Краснодаре и сочла передачу дела в другой регион нецелесообразной.

Суд, заслушав стороны, поддержал доводы надзорного органа и оставил ходатайство без удовлетворения. Дело о возвращении в доход государства имущества, приобретенного, по версии прокуратуры, с нарушением антикоррупционного законодательства, продолжает рассматриваться в Октябрьском районном суде Краснодара.

Вячеслав Рыжков