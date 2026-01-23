Перевозки электричками Нижний Новгород – Казань выросли на 11% в 2025 году

В 2025 году межрегиональными электропоездами между Нижним Новгородом и Казанью воспользовалось на 11% больше пассажиров, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

С января по декабрь 2025 года электропоездами Нижний Новгород – Казань воспользовались 444 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2024 года межрегиональный электропоезд Нижний Новгород — Казань обслужил около 310 тыс. пассажиров.

Анна Кайдалова