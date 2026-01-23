Лариса Долина погасила долги по ЖКХ в проданной квартире в Хамовниках
Певица Лариса Долина погасила задолженность по услугам ЖКХ в проданной Полине Лурье квартире в Ксеньинском переулке в центре Москвы. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
«По ЖКХ Долина рассчиталась полностью, в том числе — за последний месяц»,— рассказала ТАСС госпожа Свириденко.
Накануне адвокат говорила, что Полина Лурье собирается взыскать с Ларисы Долиной судебные расходы, включая оплату госпошлин, расходы на услуги защиты, а также отчет об оценке стоимости квартиры.
19 января артистка передала Светлане Свириденко ключи от проданной в Хамовниках квартиры. Верховный суд признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье еще в декабре 2025 года.