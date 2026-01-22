Лурье намерена взыскать с Долиной судебные расходы

Новая собственница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье хочет взыскать с певицы судебные расходы. Об этом сообщила адвокат госпожи Лурье Светлана Свириденко.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Полина Лурье

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы готовим заявление о взыскании расходов в Хамовнический суд Москвы, в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры»,— рассказала «РИА Новости» защитница Полины Лурье.

19 января Лариса Долина передала Светлане Свириденко ключи от проданной квартиры в Хамовниках. Верховный суд признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье еще в декабре 2025 года. Затем Мосгорсуд постановил выселить артистку, однако передача ключей постоянно срывалась.

