Лурье намерена взыскать с Долиной судебные расходы
Новая собственница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье хочет взыскать с певицы судебные расходы. Об этом сообщила адвокат госпожи Лурье Светлана Свириденко.
Полина Лурье
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Мы готовим заявление о взыскании расходов в Хамовнический суд Москвы, в том числе оплату госпошлин, расходов на услуги адвокатов и отчет об оценке цены квартиры»,— рассказала «РИА Новости» защитница Полины Лурье.
19 января Лариса Долина передала Светлане Свириденко ключи от проданной квартиры в Хамовниках. Верховный суд признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье еще в декабре 2025 года. Затем Мосгорсуд постановил выселить артистку, однако передача ключей постоянно срывалась.
Подробности — в материале «Ъ» «Лариса Долина сдала жилье».