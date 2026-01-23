Установлена личность таксиста, перевозившего похищенного в Красноярске подростка

Установлена личность девушки-таксиста, которая увозила похищенного в Красноярске 14-летнего мальчика. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

Таксист сообщила, что подростка сопровождала девушка. По данным прокуратуры, она довезла мальчика и девушку до одного из жилых домов Красноярска.

В этот же день пропала 14-летняя девочка, заявили «РИА Новости» в СКР. По данным волонтеров, она ушла из дома на улице Волочаевская в 15:00 и не вернулась. Пропавшая была одета в черную куртку, черно-серые джинсы и черные угги. В СКР уточнили агентству, что подросток и девушка «не знакомы и не взаимосвязаны».

Вечером 22 января неизвестный похитил 14-летнего мальчика и потребовал от его родителей выкуп в $350 тыс. По данным «РИА Новости», подросток — сын местного бизнесмена. Похититель связался с отцом ребенка через мессенджер и отправил ему видеообращение от сына. Тот просил выполнить все требования. Отец мальчика обнаружил его пропажу вечером того же дня. Из домашних сейфов пропали 3 млн руб. На записи с камер видеонаблюдения видно, что подросток направился в неизвестном направлении с человеком в черной куртке с капюшоном.