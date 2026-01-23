Дегтярев: на Олимпиаде-2026 выступят максимум 13 российских спортсменов

Максимальное количество российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх 2026 года, составляет 13 человек. Об этом на форуме «Знание. Государство» заявил министр спорта РФ, также занимающий пост председателя Олимпийского комитета России.

«Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать — неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию»,— сказал господин Дегтярев, слова которого приводит

Ранее Международный олимпийский комитет пригласил на Игры российских фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, шорт-трекистов Алену Крылову и Ивана Посашкова, конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову и ски-альпиниста Никиту Филиппову. Они выступят в нейтральном статусе.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Таисия Орлова