В ОАЭ обсудят отказ Украины от Донбасса в обмен на $800 млрд

На предстоящих трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби будут представлены четыре документа, которые могут стать основой мирного договора. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Один из документов, как отмечает газета, предполагает полный вывод ВСУ с территорий Донбасса. Взамен, по данным газеты, Киеву предложат программу финансирования восстановления на $800 млрд под руководством главы BlackRock Ларри Финка, а также гарантии безопасности от США и европейских союзников.

Как напоминает газета, президент Финляндии Александр Стубб говорил, что столь масштабный план реконструкции «пока существует только на бумаге», и реальных фондов для него нет. Детали возможной сделки и перспективы ее принятия сторонами пока не раскрываются.