«Авиаторы» влетели в тренды

«Авиаторы» Макрона произвели фурор в соцсетях. В очках-«капельках» французский президент появился на полях саммита в Давосе. Новый стиль политика отметил не только Дональд Трамп, заявив: «Я видел, как он изображал крутого парня с этими красивыми солнцезащитными очками». Известная немецкая прокатная компания Sixt выпустила рекламу с нашумевшим фото Макрона. Сам производитель аксессуаров разместил изображение президента на своем сайте, а соцсети заполнили мемы. Как политики создают тренды? Разбиралась Екатерина Вихарева.

В последний раз продажи «авиаторов» так взлетали в 1980-е. Тогда Том Круз появился в солнцезащитных очках от Ray-Ban в «Рискованном бизнесе», «Лучшем стрелке» и «Человеке дождя» и буквально спас компанию от краха: продажи модели подскочили на 50%. Макрон появился в Давосе в аксессуаре от французского Henry Jullien, бренд выпускает оправы с 1921 года. В тот же день желающие приобрести очки, «как у президента», обвалили сайт магазина, а акции компании за два дня подскочили на 27%. Не найти их уже и в России, рассказал президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков: «Макрон и его жена Брижит — это реально иконы стиля, которых одевает и Louis Vuitton, и все крупные французские бренды. И когда лидер Пятой республики вышел в очках, конечно, это сразу вызвало всплеск интереса, потому что это как рок-звезда. Более того, эта модель уже и в России sold out. На самом деле, объем заказов просто очень маленький, потому что бренд не из дешевых. Если в Европе такие аксессуары стоят €700, то у нас — €1,2 тыс.».

«Авиаторы» Макрон приобрел еще несколько лет назад, но пригодились они ему именно в Давосе. По официальной версии, чтобы скрыть лопнувший сосуд в глазу. А неофициальные — подражание Тому Крузу или даже троллинг Трампа, мол, надел очки в стиле Байдена. При этом в народ элементы гардероба первых лиц и политиков уходят не всегда. Так, яркие носки экс-премьера Канады Джастина Трюдо не стали трендом, хотя привлекли внимание прессы. Но ключевое здесь — искренность, когда человек надел то, что действительно понравилось или просто оказалось под рукой, указала fashion-директор MVM Group Лидия Александрова: «Если появляется какая-то вещь, которая выпадает из общего делового стиля, тренд начинает вируситься. Насколько он долговечен? Скорее всего, не очень. Все-таки это не поп-звезды, часть специализаций которых заключается в том, чтобы продавать тренды. В данном случае это все же случайность, которая помогает непримечательной марке поднять продажи».

Так, например, случилось с челябинским брендом SelSovet. Глава российского МИДа Сергей Лавров появился в их свитере с надписью «СССР» на саммите в Анкоридже. Заказы производителю со всего мира приходят до сих пор. Буквально за хвост поймала удачу в этом году и Nike. После похищения Николаса Мадуро в сером спортивном костюме спрос на модель вырос в четыре раза. А в 2024-м кандидат от Демпартии Камала Харрис завела тренд на кеды Converse и жемчуг. Но есть и более стабильные кейсы, напомнила эксперт по креативным индустриям Ирина Каримова: «Здесь это уже целенаправленное управление имиджем. Пример той же принцессы Кэтрин показывает, что она очень грамотно миксует люксовые престижные марки и бренды среднего ценового уровня. Самое интересное, что как только она надевает какую-то вещь, то она распродается очень быстро, буквально в первые часы после появления принцессы на мероприятии».

Но были и примеры звездных антитрендов, продолжает Ирина Каримова: «Супруга Николя Саркози Карла Бруни, когда стала первой леди Франции, по привычке продолжала выбирать бренды итальянских дизайнеров. За это ее очень жестко осудили журналисты и общественность. Карла прислушалась к этому совету, и у нее в гардеробе появились от французских модельеров».

Трендсеттерами политики становятся и в неожиданных областях. Так, например, по слухам, страсть премьера Сильвио Берлускони к пластическим операциям вдохновила руководство одного итальянского города выделить из бюджета €3 тыс. для коммунальных советников на операции красоты. А самого Берлускони просили профинансировать «подтяжку лица» пенсионеры, чтобы «помолодеть и, возможно, дожить до принятия новой европейской Конституции».

Екатерина Вихарева