Прокуратура контролирует восстановление теплоснабжения в Кисловодске и Невинномысске

Прокуратура Ставропольского края контролирует ход восстановления теплоснабжения в 24 домах Кисловодска и 49 домах Невинномысска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подача тепла была ограничения также в нескольких социальных объектах промышленного центра в связи с авариями на коммунальных сетях.

За ходом аварийно-восстановительных работ следят также прокуратуры Кисловодска и Невинномысска.

Мария Хоперская