Прокуратура контролирует восстановление теплоснабжения в Кисловодске и Невинномысске
Прокуратура Ставропольского края контролирует ход восстановления теплоснабжения в 24 домах Кисловодска и 49 домах Невинномысска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Подача тепла была ограничения также в нескольких социальных объектах промышленного центра в связи с авариями на коммунальных сетях.
За ходом аварийно-восстановительных работ следят также прокуратуры Кисловодска и Невинномысска.