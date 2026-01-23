Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура контролирует восстановление теплоснабжения в Кисловодске и Невинномысске

Прокуратура Ставропольского края контролирует ход восстановления теплоснабжения в 24 домах Кисловодска и 49 домах Невинномысска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подача тепла была ограничения также в нескольких социальных объектах промышленного центра в связи с авариями на коммунальных сетях.

За ходом аварийно-восстановительных работ следят также прокуратуры Кисловодска и Невинномысска.

Мария Хоперская

