Минобороны взыскивает 125 млн рублей с производителя спутников АО «Решетнев»

В Арбитражный суд Москвы 20 января поступил иск Минобороны России к красноярскому производителю спутников связи — АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Решение по иску еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сумма искового заявления — 125,35 млн руб., другие детали не разглашаются.

В апреле 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание неустойки с АО «Решетнев» в объеме более 4,6 млрд руб. по иску Минобороны. Тогда речь шла о нарушении сроков выполнения опытно-конструкторской работы «Репей», следует из данных картотеки суда. Госконтракт был заключен 1 сентября 2014 года. АО «Решетнев» заявило, что не может завершить работы из-за действий АО «НИИ ТП», которое должно «унифицировать УКИС» (унифицированная командно-измерительная система).

АО «Решетнев» является единственным в России производителем космических аппаратов для отечественной навигационной системы ГЛОНАСС и системы ретрансляции «Луч». В настоящее время предприятие разрабатывает космические аппараты в рамках реализации федерального проекта «Сфера» – «СКИФ», «Экспресс-РВ», «Марафон IoT», а также проводит модернизацию низкоорбитальной системы связи и передачи данных «Гонец».

Лолита Белова