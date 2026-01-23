США хотят построить в секторе Газа 180 небоскребов и морские курорты

На Всемирном экономическом форуме в Давосе старший советник Дональда Трампа его зять Джаред Кушнер представил мастер-план по реконструкции сектора Газа. План подразумевает массовое строительство тысяч новых объектов для жилья, образования, отдыха, культуры и так далее. План реконструкции сектора Газа будет осуществлен в рамках работы «Совета мира».

Господин Кушнер также представил карту будущего сектора Газа, на которой указаны «объекты туризма» вдоль морского побережья: в основном это отели и курорты — всего около 180 высотных зданий. Планируется возвести новый аэропорт и морской порт. В презентации Джареда Кушнера, представленной в Давосе, говорится, что город Рафах, площадь которого сейчас составляет 64 кв. км, а население — 170 тыс. человек, будет полностью перестроен. В «Новом Рафахе» планируется возвести «более 100 тыс. постоянных объектов жилья, более 200 образовательных центров, более 180 культурных и религиозных центров».

Коснувшись вопроса финансирования всего этого проекта, господин Кушнер заявил, что входящие в «Совет мира» «правительства внесут первые взносы, а первоначальные объявления будут сделаны на конференции в Вашингтоне в ближайшие пару недель». Советник господина Трампа также призвал частный сектор проявить инициативу, пообещав «потрясающие инвестиционные возможности». «Я понимаю, что инвестировать в такое место немного рискованно. Но нам нужно, чтобы вы пришли, поверили, инвестировали в людей»,— подчеркнул зять Дональда Трампа.

Евгений Хвостик