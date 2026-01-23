Северная Осетия нарастила выпуск рыбы на 20% в 2025 году

Северная Осетия уверенно наращивает производство товарной рыбы. В 2025 году регион укрепил лидерство в СКФО по аквакультуре. Годовой рост составил 20%, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фермеры и предприятия реализовали амбициозные планы благодаря господдержке. Министерство сельского хозяйства республики подвело итоги одиннадцати месяцев 2025 года. Производство достигло 7810 тонн рыбы — это на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Сельхозпредприятия выдали 5230 тонн продукции и увеличили объемы на 43,9%. Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели добавили 2580 тонн с ростом на 3,7%. Реализация подскочила на 30% до 5500 тонн.

Рост продолжается весь год. За первые семь месяцев фермеры произвели 4200 тонн — плюс 33% к прошлому году. Реализация достигла 2800 тонн с приростом в 20%. В первом квартале крупные предприятия нарастили выпуск на 64,5%, хотя фермеры отметили снижение на 15,4% из-за сезонных факторов. Сергей Меняйло неоднократно отмечал перспективы отрасли. Эксперты Росрыболовства оценивают потенциал Северной Осетии в 30 тысяч тонн ежегодно.

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» позволяет фермерам расширять мощности и закупать оборудование. Гранты «Агростартап» стимулируют малый бизнес. Министр Алан Кусраев подчеркивает: новые технологии повышают качество продукции и спрос. Регион снижает зависимость от импорта, создает рабочие места и осваивает переработку рыбы, несмотря на отсутствие выхода к морю.

Республика лидирует в СКФО. Северо-Кавказстат фиксирует стабильную динамику: с 10,4% роста за девять месяцев 2024 года темпы ускорились к концу 2025-го. Основу составляют карп и форель — они востребованы на местном и общероссийском рынках. В 2024 году производство уже выросло почти на 30% до 7900 тонн, с долей предприятий в 67% и фермеров в 33%. Развитие аквакультуры укрепляет продовольственную безопасность и экономику Северной Осетии.

Станислав Маслаков