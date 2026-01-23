Зарубежные СМИ: На каких условиях состоялась продажа бизнеса TikTok в США?

TikTok завершил сделку о продаже бизнеса в США. У соцсети появится новое американское подразделение с советом директоров. По данным Bloomberg, половиной акций новой компании будут владеть Oracle, инвестфонд Silver Lake и фирма из ОАЭ MGX. Остальные 50% останутся за основным владельцем платформы — ByteDance и связанными с нею инвесторами. Ранее президент Дональд Трамп назвал в соцсетях новый совет директоров «группой великих американских патриотов и инвесторов» и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за одобрение сделки. При этом китайские владельцы сохранят контроль над ключевыми подразделениями платформы в США, в то время как за новыми инвесторами закрепляется лишь часть управленческих функций. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Совет директоров нового американского TikTok состоит из семи человек, в составе остается генеральный директор платформы Шоу Цзы Чу. Вместе с этим в список управленцев попали представители от ключевых американских инвесторов, отмечает Financial Times. Среди них — управляющий компании Silver Lake Эгон Дурбан, исполнительный директор Oracle Кеннет Глюк и топ-менеджер MGX Дэвид Скотт. Источники газеты утверждают, что финальная сделка стала для американских инвесторов дешевой и в будущем обеспечит легкую прибыль на рынке США. По словам собеседников издания, многие сотрудники останутся в подразделениях ByteDance, поскольку за техкомпанией из Китая остается прямой контроль над главными подразделениями, которые касаются электронной коммерции, рекламы и маркетинга площадки.

Как пишет Bloomberg, американская структура займется модерацией контента в регионе. Она получит в аренду основную систему алгоритмов TikTok, которую переучат на данных пользователей США. Сами данные будет хранить компания Oracle. Неизвестно, во сколько оценивают новый американский бизнес. Агентство с учетом всех подразделений, ранее называл стоимость в $35 млрд. А источники Axios допускают оценку в $14 млрд.

Собеседники The New York Times отмечают, что новые инвесторы TikTok сотрудничали с Дональдом Трампом. Например, компания MGX вела дела с криптовалютной фирмой семьи Трампа World Liberty Financial. А Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, поддерживает с главой Белого дома тесные отношения, напоминает газета. Сохраняются и опасения, что ByteDance по-прежнему будет влиять на контент приложения. Поскольку техкомпания все еще сохраняет за собой контроль над алгоритмами рекомендаций, а американскому юрлицу передается лицензия на его использование, отмечает The New York Times.