Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла пробиться в четвертый круг Australian Open. Она уступила украинке Элине Свитолиной.

Матч третьего круга завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты. Диана Шнайдер занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Элина Свитолина располагается на 12-й строке. Следующая соперница украинки определится в матче между россиянкой Миррой Андреевой (7-я в рейтинге) и румынкой Еленой Габриэлой-Русе (79).

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Общий призовой фонд соревнования составляет $74,89 млн. Турнир завершится 1 февраля. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова