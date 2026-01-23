Уральского авторитета Овчину отправили в колонию на 17 лет за убийство Колдуна

Березовский городской суд (Свердловская область) приговорил Андрея Овчинникова (Овчина или Банзай) по совокупности приговоров к 17 годам колонии строгого режима за убийство жителя поселка Кедровка Алексея Суродеева, известного по прозвищу Колдун, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артём Путилов, Коммерсантъ Фото: Артём Путилов, Коммерсантъ

«Ангажированное отношение с самого начала, с момента ареста», — сказал Овчина на суде. Он также пожаловался на плохое состояние здоровья и заявил: «Колдун сам хотел умереть — он искал смерти».

По данным следствия, инцидент произошел в январе прошлого года. Следствие установило, что в тот день Андрей Овчинников распивал алкоголь вместе с Алексеем Суродеевым. Между ними возникла ссора и Овчина нанес Колдуну несколько ножевых ранений в живот и скрылся с места происшествия. От полученных ранений Алексей Суродеев скончался в больнице.

Отметим, в 90-е годы Колдун был помощником криминального авторитета Андрея Трофимова (Трофа), но впоследствии отошел от дел и занялся целительством.

Напомним, в июле прошлого года, Железнодорожный райсуд Екатеринбурга назначил Андрею Овчинникову 7,5 лет колонии строгого режима. Согласно версии обвинения, в 2017 году Андрей Овчинников организовал похищение бизнесмена Анатолия Плетухова, который был совладельцем автостоянки. Тело бизнесмена нашли в 2019 году. Установлено, что он умер от остановки сердца.

Артем Путилов, Березовский