Ярославский ТЮЗ сообщил об отмене спектаклей в январе

Ярославский Театр юного зрителя (ТЮЗ) сообщил об отмене спектаклей, которые должны были состояться в период с 23 по 31 января. Уведомление размещено на официальном сайте театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кировский районный суд г. Ярославля Фото: Кировский районный суд г. Ярославля

Отменяются ранее запланированные спектакли «Ревизор» (23, 24 и 25 января), «Ленинградская симфония» (28 января), «Разыскивается Карлсон» (29 января), «Примадонны» (30 января) и «Морской волк» (31 января). Причины отмены не называются.

В сообщении указывается, что вернуть билеты можно в местах приобретения. Администрация театра принесла извинения за неудобства.

ТЮЗ должен был открыться 23 декабря после реконструкции, но 22 декабря Кировский районный суд закрыл его на месяц из-за нарушений норм пожарной безопасности.