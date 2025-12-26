На ремонт школы в Белгороде выделят 531 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» администрации Белгорода объявило аукцион на капитальный ремонт школы № 46, расположенной на улице Спортивной в облцентре. Начальная цена контракта — 531,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно проекту, победитель тендера обязан до 30 июля 2027 года выполнить комплексную реконструкцию трехэтажного здания школы площадью 8,2 тыс. кв. м. Работы включают замену всех инженерных сетей, утепление фасадов, обновление кровли и внутреннюю отделку помещений. На территории также будет снесена трехэтажная теплица на 863,9 кв. м и модернизирован отдельно стоящий бассейн на 775,3 кв. м. В рамках благоустройства предусмотрено обновление стадиона, создание детских и спортивных площадок, а также устройство пешеходных дорожек. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Заявки на аукцион принимаются до 19 января, итоги подведут 21-го.

Кабира Гасанова