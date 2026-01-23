Липчанина будут судить за покушение на убийство бывшей жены с помощью ртути

Липецкий райсуд Липецкой области рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемым выступает 62-летний житель Добринского района. В основу уголовного дела легла его попытка отравить бывшую жену парами ртути. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2024 года старшая медсестра медучреждения в селе Кузьминские Отвержки Липецкого округа, находясь в своем рабочем кабинете, обнаружила в своем банане ртуть. За несколько дней она нашла ядовитое вещество в колпачке от маркера, закрепленном при помощи металлической проволоки внутри батареи, и в корпусе монитора компьютера.

По версии следствия, ртуть подложил бывший муж потерпевшей, работавший в котельной медучреждения и имевший доступ к помещениям больницы. Следствие считает, что покушение на убийство было совершено общеопасным способом, поскольку кабинет старшей медсестры могло посетить неограниченное количество людей. Исследования показали, что в нескольких помещениях медучреждения обнаружено превышение паров ртути в несколько раз.

Подсудимый отрицает вину. По его ходатайству дело будет рассмотрено с участием присяжных.

В конце прошлого года воронежского предпринимателя Андрея Богомазова осудили за подрыв автомобиля бывшего главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. За покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатки, а также порчу имущества фигуранту назначили 17 лет колонии строгого режима.

Алина Морозова