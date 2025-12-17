Воронежский суд назначил 17 лет за попытку убийства главы района

Прокуратура Воронежской области сообщила о вынесении приговора 47-летнему предпринимателю Андрею Богомазову, признанному присяжными виновным в покушении на убийство главы Рамонского района Николая Фролова, а также в порче имущества, изготовлении и хранении взрывчатки (ст. 30,105, 167, 223, 222.1 УК РФ). Ему назначено 17 лет колонии строгого режима.

Уголовное дело Андрея Богомазова рассматривалось в суде год. По версии Главного следственного управления Следственного комитета России, в конце 2019 года бизнесмен заложил взрывное устройство под автомобиль на тот момент главы Рамонского района Николая Фролова. Оно сдетонировало, но чиновник выжил. Обвинение считает, что покушение произошло на фоне конфликта предпринимателя с районной администрацией из-за отказа на ввод в эксплуатацию нежилого объекта, который был построен с нарушениями.

Богомазова задержали почти через четыре года после покушения. Его заключили под стражу в столичное СИЗО. Вину он отрицал. Присяжные, впрочем, признали Богомазова виновным по всем пунктам обвинения.

Владимир Зоркий