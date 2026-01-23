Самолет Azur Air собирается незапланированно сесть в аэропорту Ланьчжоу

Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air, летевший по маршруту Пхукет — Барнаул (рейс ZF-2998), готовится к незапланированной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу. На борту находятся 238 пассажиров. Об этом сообщил «Ъ» представитель авиакомпании.

«Службы авиакомпании мониторят ситуацию, ожидаем дополнительную информацию. Как только будем понимать причины, незамедлительно обновим статус по этой ситуации»,— указано в сообщении Azur Air.

По данным Telegram-канала SHOT, речь идет о Boeing 757-2Q8. Когда судно подает сигнал 7700, это может означать чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Причины внезапной посадки самолета в данном случае пока неизвестны.