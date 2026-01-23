Нижегородская мэрия пожалуется в прокуратуру на владельца водовода из-за аварии

Администрация Нижнего Новгорода по поручению мэра Юрия Шалабаева попросит прокуратуру проверить ООО «Нижегородские технологии водопользования» (связано с группой «Каркас монолит») после коммунальной аварии на водоводе диаметром 600 мм, произошедшей 22 января.

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Из-за этой аварии были подтоплены дороги на территории товарищества индивидуальных застройщиков «Новое Покровское».

К ликвидации последствий аварии подключили спецтехнику АО «Объединенный коммунальный оператор» (принадлежит Нижнему Новгороду) и МБУ «РЭД». Мэрия обратится к собственнику за компенсацией стоимости произведенных работ.

Галина Шамберина