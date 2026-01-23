Аварию на водоводе диаметром 600 мм ликвидировали ночью в Нижнем Новгороде

Авария на водоводе диаметром 600 мм произошла в «Анкудиновкском парке» на территории Нижнего Новгорода 22 января. Как отметили в мэрии, сети принадлежат частной ресурсоснабжающей организации ООО «Нижегородские технологии водопользования» (относится к группе «Каркас монолит»).

Из-за аварии вода разлилась на территорию деревни Новопокровское. Вечером водоснабжение на аварийной ветке перекрыли.

По информации администрации Советского района, частично были подтоплены дороги на территории товарищества индивидуальных застройщиков «Новое Покровское».

На месте работали сотрудники городского управления ГОЧС, техника АО «Объединенный коммунальный оператор» и МБУ «РЭД».

К часу ночи 23 января воду отвели от жилых домов, к утру улично-дорожную сеть привели в нормативное состояние.

Галина Шамберина